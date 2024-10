Se eligieron a los cuatro Embajadores y Embajadoras de la 61ª Fiesta Nacional de la Flor

Por cuarto año consecutivo, la Fiesta Nacional de la Flor eligió a sus Embajadores y Embajadoras que representarán a la fiesta y al partido de Escobar en todo el país durante los próximos 12 meses. La ceremonia de elección contó con la participación del intendente Ariel Sujarchuk, el presidente de la Asociación Civil Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose y el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, quien se mostró sorprendido por la cantidad de uruguayos que llegaron a Escobar a recorrer el Predio Floral.

Como primera Embajadora, fue elegida Sol Sanabria, vecina de Belén de Escobar de 26 años y estudiante de Comercio Internacional. Yesica Benito, de Almagro, de 29 años y programadora de sistemas, quedó en segundo lugar. En cuanto al primer embajador fue elegido Juan Roldán, diseñador gráfico de 32 años y vecino de Belén de Escobar. Como segundo embajador quedó Joaquín Botta, locutor y periodista de 29 años, oriundo de Capital Federal.



“La verdad que es un grupo de jóvenes maravilloso que expresa el verdadero sentido que tiene la Fiesta Nacional de la Flor y sobre todo sus valores, que se vienen transmitiendo de generación en generación desde hace 61 años”, dijo el intendente Ariel Sujarchuk, quien compartió un desayuno con los cuatro seleccionados en el Palacio Municipal.



“Estoy muy feliz y emocionada por representar a Escobar y a esta maravillosa Fiesta Nacional de la Flor. El proceso hasta llegar acá fue hermoso, lo disfruté y lo volvería a repetir una y mil veces. Vamos a llevar el mensaje de los floricultores a todo el país y también me van a ver recorriendo las localidades del distrito para conocer un poquito más la historia de los escobarenses”, expresó Sol, quien estuvo acompañado su padre, Miguel Sanabria, uno de los excombatientes de Malvinas del partido de Escobar.



Por su parte Juan, el nuevo embajador, expresó: “Estoy muy contento de poder representar a la Fiesta y a todos los floricultores, que es el motivo principal por lo que hacemos esto. Es una alegría inmensa e intransferible, y la verdad es que no me lo esperaba”.



Los dos primeros elegidos recibieron un premio de $1.000.000, auspiciado por Banco Provincia y Banco Credicoop, además de obsequios de comercios locales. Los segundos puestos obtuvieron un premio de $500.000 gracias al apoyo de la empresa Pixart.



El jurado que los eligió evaluó a las y los participantes según su desenvolvimiento, oratoria y capacidad de comunicación, conocimiento de floricultura, conocimiento de políticas de género y diversidad, empatía y elegancia.



Este año, la elección contó con 50 inscriptos e inscriptas, de los cuales 8 varones y 8 mujeres fueron preseleccionados para la fase final.



Los 16 finalistas también recibieron capacitaciones en diversas áreas como oratoria, turismo, sostenibilidad, floricultura y la historia de la Fiesta Nacional de la Flor, preparándose para asumir con su rol como embajadores y embajadoras.