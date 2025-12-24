Se aprobó un reglamento sobre el cuidado del arbolado público

Ayer en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se realizó una Sesión Extraordinaria, en la que se aprobaron trece expedientes. Entre ellos se destacan:
- Una reglamentación sobre el cuidado del arbolado público.
- La cesión definitiva del predio donde funciona el polideportivo creado por la Junta Vecinal “Los tulipanes”, de localidad de Garín.
- La prohibición de la circulación de motocicletas o ciclomotores que utilicen sistemas de escape libre o sin silenciador, destinados a incrementar la emisión de ruidos.
- La afectación al programa lotes con servicios previsto en la Ley N° 14.449 los inmuebles pertenecientes al dominio de Cooperativa de Trabajo 18 de abril Ltda.
A continuación, se llevó a cabo una Sesión Especial, en la que se instituyó como Defensora del Pueblo de Escobar, la Dra. Carina Acro. Su designación fue ratificada, a partir de la propuesta del bloque La Libertad Avanza.