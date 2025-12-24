Carina Acro es la nueva Defensora del Pueblo de Escobar

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar se reunió el día 18 de diciembre, en plenario de comisiones, y tras analizar las actuaciones obrantes en el Expediente HCD Nº 7382/98, los concejales promovieron la candidatura de la Dra. Carina Alejandra Acro, como Defensora del Pueblo del Municipio de Escobar.

Este lunes 22, al término de la Primera Sesión Extraordinaria, se llevó a cabo la 4ta. Sesión Especial del Período 2025 y se realizó la Jura de la funcionaria en el HCD local.

En la oportunidad, Acro dialogó con los medios de prensa y dijo: «Este cargo es una responsabilidad enorme, porque la Defensoría es un organismo de los vecinos. Es un organismo muy importante porque es el nexo entre los prestadores de servicios públicos, sobre todo y el Estado municipal. Tengo las mejores expectativas».

Acro aseguró estar preparada para asumir el rol y para escuchar a los vecinos. «Para difundir, para que vengan cuando lo necesiten. Veo muy buena predisposición por parte del municipio. Así que creo que vamos a trabajar bien, porque lo importante es trabajar en conjunto para resolver. La Defensoría siempre tiene la función de resolverle el problema al vecino. Así que esa es la expectativa que tengo. De que el trabajo dé ese fruto».

Consultada sobre si habrá un espacio de traspaso o transición con el anterior Defensor del Pueblo o su equipo, la funcionaria señaló: «Hay un tema de transición, ahora me voy a interiorizar bien. Creo que va a ser durante el mes de enero para poder hablar con la gente que está y evaluar si va a haber otras designaciones, porque por ahí parte del equipo puede llegar a ser nuevo» … «Eso va a depender también de la expectativa de quienes están. Quizá si hay gente que quiere seguir o no. Eso se irá evaluando. Acro ofreció brindar más adelante una evaluación de como encuentra la Defensoría ya que la presidencia estuvo 6 meses vacante, aunque adelanto que cree que quienes estuvieron trabajando durante ese lapso «han llevado muy bien su tarea adelante».

En cuanto a cuáles son los temas más recurrentes en el reclamo del vecino y cuáles son los derechos que comunmente se vulneran, la defensora dijo: «La expectativa es escuchar, evaluar. También podría ser una evaluación de cuál es la gran cantidad de reclamos comunes, para hacer por ahí una labor más general. Para que el vecino no tenga que venir con ese problema. O sea, hacer prevención juntamente con las empresas. Eso es algo que voy a evaluar y después yo les podré contar a ustedes más adelante la predisposición de las empresas en este sentido.

La abogada cuya postulación impulsó el bloque de concejales de La Libertad Avanza no dudo en opinar sobre la falta de nombramiento de un Defensor del Pueblo de la Nación, asignatura pendiente de varios gobiernos que pasaron desde la creación del organismo. «Y es un tema porque es una figura constitucional, la democracia se lo debe. No sé el inconveniente del nombramiento, pero en cada nivel, ya sea Nación, Provincia y en todos los municipios, que como bien decía el concejal Rehl, no está en todos los municipios implementado y debería estar. La realidad es que apena mucho que no se cumpla con lo que dice la Constitución. Que un Defensor del Pueblo esté designado y en funciones, es muy importante».

«Realmente la figura que se introdujo en el año 94 y la realidad que modificó para todos el tema de los derechos colectivos, tienen que ser resguardada por la figura del Defensor del Pueblo. Así que es muy importante. Ojalá en algún momento se ordene para que la vida democrática siga fluyendo y sea favorable para la República y que podamos ejercitar nuestra democracia y que todo esté en cada nivel y cada ciudadano que tiene un inconveniente diga, bueno, este inconveniente no lo puedo resolver por la vía administrativa como lo pedí, bueno, tengo acá alguien que me representa a nivel local, en este caso, o a nivel nacional en el caso que falta».

Por último Acro , quien se autodenominó como «apolítica», aseguró que Eduardo Gianfrancesco confió en ella «precisamente por ser neutral».

«Yo vengo del sector privado, nunca hice política, no estoy afiliada a ningún partido político. Pero bueno, tengo vocación de ayudar. Me ayudó mucho el Derecho Laboral. Me puso en contacto con gente de todos los niveles, siempre representando al trabajador. Y eso me ayudó a escuchar, a entender, a ponerme en el lugar del otro y dije: bueno, voy a ver si puedo ayudar a mi querido Escobar desde otro lado.»