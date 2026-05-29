Recolección de ramas: cronograma semanal en Belén de Escobar

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Belén de Escobar, el operativo se realizará en los barrios La Chechela, Matadero, Dacunto, Las Lomas, Philips, Vallier, Cuatro Vientos y Donatelli-Cementerio. Allí podrán depositar las ramas desde el domingo 31 de mayo hasta el jueves 4 de junio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el viernes 5 hasta el domingo 14 de junio.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.