Finde en Escobar: JuveActiva, talleres y propuestas para disfrutar el fin de semana

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan una nueva edición de JuveActiva, talleres recreativos y propuestas culturales en distintos puntos del distrito.



Las actividades comienzan este viernes a las 18 horas con dos jornadas simultáneas de JuveActiva. En el skatepark del Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz) habrá actividades de skate y BMX, mientras que en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) se desarrollarán propuestas de freestyle y básquet para los jóvenes del distrito.



El sábado, a las 14 horas en la Huerta Municipal de Ingeniero Maschwitz (Sucre y Obligado), se realizará una actividad de huerta destinada a las infancias. Más tarde, a las 16 horas en el skatepark del Parque Papa Francisco, tendrá lugar un taller de origami abierto a toda la comunidad.



Además, el Museo Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar) será sede de una actividad organizada junto al Instituto Campana sobre análisis y explicación del expediente histórico como indicador de estrato temporal, a cargo del profesor Gustavo Issetta. La propuesta contará con encuentros a las 14 y 16 horas.



El domingo a las 17 horas, también en el Museo Campiglia, se realizará una nueva edición de “Encuentros Vivenciales”, a cargo de Marita Ruiber. La actividad propone un espacio de reflexión, escucha e intercambio abierto a toda la comunidad.



En el plano deportivo, Sportivo Escobar recibirá este viernes a las 20:30 horas a Pinocho en el estadio Juan «Gallego» Peralba (20 de Junio 140, Belén de Escobar), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 reprogramada de la Liga Federal de básquet. El partido había sido suspendido anteriormente por humedad en el entretiempo cuando la visita se imponía 34-31. Por su parte, Atlético Escobar jugará el sábado a las 16:30 horas como visitante ante Sportivo Las Parejas en la provincia de Santa Fe por la fecha 11 del Grupo A del Torneo Federal A. El encuentro podrá verse en vivo a través de YouTube en www.youtube.com/@ lagloriaodevoto3345 .