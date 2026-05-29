En la UBA, Sujarchuk participó de un foro sobre tecnología y cuidado del ambiente en la gestión de gobierno

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el intendente Ariel Sujarchuk participó de “Será Sustentable 4.6”, un espacio de diálogo organizado por el Centro de Desarrollo Sustentable GEO, donde se debatió sobre innovación, tecnología y sostenibilidad con la presencia de referentes del sector público, privado, académico y social.



“Hay que reflexionar sobre la regulación de la Inteligencia Artificial porque su ausencia pone en riesgo muchos derechos. La intención de algunos sectores que rechazan esa regulación es transformar la democracia en formatos de gobiernos cada vez más imperiales. Por eso tenemos que dar una discusión muy fuerte: si queremos que un algoritmo nos muestre contenidos prefijados o si los argentinos vamos a defender una verdadera soberanía cognitiva, desarrollando nuestros propios algoritmos y fortaleciendo nuestra capacidad tecnológica”, expresó Sujarchuk, quien compartió la charla junto a Leonardo Boto (intendente de Luján) y Marcelo Corti (director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO).



En una mesa denominada “GovTech: Los desafíos en el territorio”, Sujarchuk expuso sobre la tecnología como aliada estratégica del desarrollo sostenible y el uso de la inteligencia artificial, los datos, las plataformas digitales y las soluciones innovadoras para optimizar recursos, mejorar procesos y acelerar modelos de desarrollo con impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía.



El Centro de Desarrollo Sustentable GEO es un espacio colaborativo y multidisciplinario, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, Bienestar Estudiantil y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que promueve un proceso de transformación integral a través de la sustentabilidad como modelo de desarrollo económico, social y ambiental.