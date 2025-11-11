Raíces Provincianas: un fin de semana a pura música, tradición y alegría en Garín

Miles de vecinos y vecinas disfrutaron de la 21ª edición del Festival Raíces Provincianas, que volvió a colmar de música, danza y color la ciudad de Garín. A pesar de la reprogramación del viernes por cuestiones climáticas, el sol volvió a brillar el sábado y el domingo para darle vida a esta gran fiesta popular organizada por la Municipalidad de Escobar, que cada año celebra nuestras tradiciones y el espíritu comunitario.



Durante las dos jornadas, el público disfrutó de un extenso cronograma artístico con talentosos músicos y ballets folklóricos. El sábado se presentaron Jonathan Frías, Gustavo Verón, Dúo Renacer, Ariel Aballay, Rubén Izarra y Proyecto Folk, junto a los ballets Ñam Huayra, Pájaros en el Aire, Pañuelos y Amor, El Cencerro, Llama Eterna y Ballet de Jesús. El cierre de la noche estuvo a cargo de Pablo Pogonza, que llegó desde Santiago del Estero para hacer vibrar al público con su energía y amor por el folklore.



El domingo fue el turno de Ballet Esperanza Nacional, Serenateros, Damián Dupont, Pasión por Nuestras Raíces, Yawar Waina y La Guardia Salamanquera, entre otros, y el gran cierre con Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres, que hicieron cantar y bailar a todos con sus clásicos. Además, se sumaron los artistas reprogramados del viernes: José Rodríguez, Ballet Haciendo Patria, Locros del Barrio, Ballet Reimar, Ballet Supremo y la Orquesta Tunquelén, que cerró con un show lleno de emoción y talento local.



No faltaron el patio gastronómico con platos típicos, como el asado, empanadas y comidas del norte argentino, feria de emprendedores y entidades de bien público, y las familias bailando folklore. Una verdadera fiesta de la cultura popular que volvió a confirmar que Escobar late al ritmo de sus tradiciones.