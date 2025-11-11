La Lonja: Falleció un alumno de 11 años tras desvanecerse en un colegio

Un alumno de 11 años de edad falleció poco después de haberse desvanecido en un colegio de la localidad de La Lonja, partido de Pilar. Si bien fue trasladado en una ambulancia de una empresa privada hasta el Hospital Pediátrico Federico Falcón de Del Viso, ya habría llegado sin vida hasta ese nosocomio.

El lamentable episodio ocurrió hoy lunes en el colegio privado denominado Gabriele D´Annunzio, ubicado en la calle El Hornero al 2680 de la localidad de La Lonja.

Un alumno de 11 años se descompensó en el establecimiento y si bien durante varios minutos le practicaron maniobras de reanimación, resultaron negativas.

No obstante, fue trasladado por la ambulancia de una empresa privada hasta el Hospital de Del Viso, donde ya habría llegado sin vida.

Poco después arribaron al lugar efectivos policiales para recabar mayores detalles del lamentable hecho. Minutos después se trasladaron hasta el colegio donde, en principio, no se observaron indicios de violencia o criminalidad.

En el caso interviene la UFI Nº 3 de Pilar, a cargo del Dr. Germán Camafreitas. Tras el lamentable hecho, todos los alumnos fueron evacuados del establecimiento.