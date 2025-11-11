Manuel Alberti: Murió un hombre al volante, se investigan las causas del fallecimiento

Un hombre perdió la vida al volante esta mañana en el centro de Manuel Alberti, partido de Pilar, en un hecho que está siendo investigado por la Justicia.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Casso, oriundo de la misma localidad, que en la mañana de hoy, en la intersección de la calle Santa Teresa y Paillete falleció a bordo de su camioneta Fiat Fiorino. Se investiga si la muerte se produjo a causa de una descompensación que provocó además que chocara su vehículo con un Ford Focus y luego con un árbol, o si se descompensó previo al choque.

Ante la llegada de efectivos del Comando de Patrullas Pilar perteneciente a la zona 20, de la Comisaría Pilar 4ta. y de una ambulancia del SAME, se constató que el conductor de la camioneta se encontraba sin vida dentro del habitáculo. En tanto el segundo auto siniestrado no se hallaba en el lugar aunque se pudo establecer que el conductor de dicho rodado se encontraba en el interior de una vivienda de la zona.