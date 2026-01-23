Policía Municipal salvó la vida de un hombre que se prendió fuego en Escobar

Ayer por la mañana en la localidad de Belén de Escobar, se vivieron momentos de terror cuando un hombre se prendió fuego dentro de su vehículo tras una confrontación con su pareja. La Policía Municipal logró salvarle la vida.

El hecho se registró alrededor de las 6:25 sobre la avenida San Martín al 2700, cuando a través del 911 se alertó sobre un conflicto de pareja. Al arribar al lugar, los efectivos fueron recibidos por la mujer involucrada, mientras que el hombre debió ser retirado de entre las llamas dentro de su vehículo.

Los uniformados reaccionaron de inmediato, lograron extinguir las llamas, retirar al hombre del interior del auto y ponerlo a resguardo, evitando un desenlace fatal. Según el testimonio del hombre, luego de la discusión se subió a su vehículo y de manera repentina comenzó a arder.

En paralelo, se dio aviso a los servicios de emergencia. Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal del SAME arribaron al lugar, brindaron asistencia médica y trasladaron al hombre y a la mujer al Hospital Erill para una mejor atención.