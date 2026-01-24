Cursos PES 2026: capacitaciones prácticas con rápida salida laboral

El Polo de Educación Superior (PES) de Escobar abrió las preinscripciones a cuatro cursos ideales para insertarse laboralmente en áreas de alta demanda. Se trata del Curso de Asistente Gerontológico, el Curso de Preparador Físico Deportivo y el Curso de Acompañante Terapéutico así como el Curso de Elaboración de Informes para Acompañante Terapéutico. Todos con modalidad presencial y cupos limitados en la sede de Ingeniero Maschwitz.



Con 40 horas de prácticas en residencias geriátricas, el Curso de Asistente Gerontológico ofrece herramientas teóricas y prácticas para asistir a adultos mayores. La modalidad es presencial, tiene una duración de cinco meses y se dicta los miércoles de 13 a 16 horas. Por su parte, el Curso de Preparador Físico Deportivo brinda conocimientos actualizados en metodologías de entrenamiento físico para salud, deporte y alto rendimiento desde una perspectiva interdisciplinaria, es presencial, dura nueve meses y se dicta los jueves de 18 a 21 horas.



El Curso de Acompañante Terapéutico forma para acompañar, asistir y contener personas en distintas etapas de la vida dentro del ámbito de la salud mental. Es presencial con un encuentro virtual mensual, dura un cuatrimestre y se dicta los miércoles de 18:30 a 21 horas. Por último, el Curso de Elaboración de Informes para Acompañante Terapéutico brinda una formación específica orientada al desarrollo de habilidades técnicas para la redacción de informes profesionales, propios del rol auxiliar. La cursada es de modalidad mixta, dura cinco meses y se dicta los martes de 18:30 a 21 horas.



Quienes deseen anotarse en los cursos, que comenzarán en marzo, pueden realizar la preinscripción en la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) en la solapa Inscripciones PES.