Policía baleó a un ladrón que entró a robar a su casa

El hecho ocurrió en el barrio Philips, cuando dos delincuentes ingresaron a robar a la vivienda de un efectivo de la policía bonaerense, perteneciente a la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA).

Según fuentes oficiales, el agente al advertir la maniobra de sustracción de su moto se identificó como personal policial y dio la voz de alto, y fue entonces cuando los malvivientes respondieron a los tiros y se produjo un intercambio de disparos que terminó con un delincuente herido con cinco disparos, el cual está internado en estado crítico, mientras que el otro huyó.

En paralelo, gracias a una alerta emitida por el Centro de Monitoreo, se logró localizar y recuperar la motocicleta sustraída, que había sido abandonada en la vía pública. La moto de la víctima apareció abandonada entre las calles Moreno y Leonardo Da Vinci, de la ciudad de Belén

La respuesta del agente permitió interrumpir el ilícito y gracias a los efectivos que se acercaron al lugar de manera rápida y precisa se logró recuperar los elementos sustraídos, mientras continúa el operativo para dar con el segundo implicado.