Así fue el primer día de Conecta y Punto Vecinal, la nueva red de gestión para estar más cerca de los vecinos

La Municipalidad de Escobar puso en marcha Conecta y Punto Vecinal, la nueva red de gestión territorial que transforma la atención al vecino en todo el distrito, con un sistema más ágil, moderno y cercano. De esta manera, desde las primeras horas del miércoles, vecinos y vecinas comenzaron a acercarse a los nuevos espacios para realizar trámites, consultas y gestiones, en una jornada que marcó el inicio de esta nueva etapa en la relación entre el Municipio y la comunidad.



“Lo tomé muy bien porque pude realizar varios trámites. Consulté por castraciones, operativos de zoonosis, recolección de ramas y también por temas de luminarias. La verdad que han respondido muy bien, así que estoy contenta”, expresó Mirta, una vecina de Ingeniero Maschwitz que fue al nuevo punto de atención. “Me acerqué para averiguar por un trámite y me sorprendió lo rápido que me atendieron. Además, te orientan en todo momento y el seguimiento es re claro”, agregó Rodrigo de Garín.



Por su parte, Gustavo Castaño, coordinador de Conecta, destacó el cambio en el funcionamiento del sistema: “Se mantienen los mismos trámites que antes, pero ahora están integrados. Un vecino puede iniciar un pedido en cualquier punto y continuar en otro, sin importar la localidad. Además, hoy se pueden abrir expedientes directamente desde Conecta, algo que antes no era posible y también vamos a trabajar para estar más cerca con mayor presencia territorial y adaptándonos a sus horarios, incluso acercándonos a quienes no pueden venir personalmente por cuestiones laborales”, agregó.



Conecta es un sistema que reemplaza a las anteriores Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) y propone un modelo basado en la integración tecnológica y la cercanía territorial. La red está conformada por dos dispositivos que trabajan de manera articulada. Por un lado, los centros Conecta funcionan como espacios centrales en cada localidad, con mayor infraestructura y conectividad, donde los vecinos pueden realizar trámites, recibir asesoramiento y también utilizar las instalaciones como espacios de estudio o trabajo con acceso a internet.



Por otro lado, los Puntos Vecinales están ubicados en distintos barrios y funcionan como el primer canal de contacto con el Municipio, permitiendo iniciar gestiones que se integran a un sistema único para su seguimiento y resolución. Este nuevo esquema busca reducir la burocracia, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar una atención más accesible, eficiente y cercana para todos los vecinos y vecinas del partido.