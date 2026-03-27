Garín Corre: llega la segunda edición de la jornada deportiva 

El domingo 29 de marzo se realizará una nueva edición de Garín Corre, una propuesta deportiva que invita a vecinos y vecinas a moverse, compartir y seguir promoviendo hábitos saludables en el distrito. La actividad tendrá lugar en la Plaza General Belgrano, ubicada en Padre Perna y Av. General Belgrano, en Garín, con concentración a partir de las 8 horas.



La jornada contará con distintas modalidades para todas las edades y niveles: carrera kids, una prueba participativa de 3 kilómetros y una competitiva de 10 kilómetros. Además, durante el evento habrá puestos de hidratación, frutas, un patio saludable, emprendedores locales y DJs que acompañarán la actividad.



La inscripción se realiza a través de escobar360.gob.ar, mientras que el retiro del kit corredor será el sábado 28 de marzo, de 9 a 16 horas, en el Microestadio de Garín, ubicado en Boulevard Presidente Perón.