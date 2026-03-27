Interes general

Garín Corre: llega la segunda edición de la jornada deportiva 

26 marzo, 2026
Realidades de Escobar

El domingo 29 de marzo se realizará una nueva edición de Garín Corre, una propuesta deportiva que invita a vecinos y vecinas a moverse, compartir y seguir promoviendo hábitos saludables en el distrito. La actividad tendrá lugar en la Plaza General Belgrano, ubicada en Padre Perna y Av. General Belgrano, en Garín, con concentración a partir de las 8 horas.

La jornada contará con distintas modalidades para todas las edades y niveles: carrera kids, una prueba participativa de 3 kilómetros y una competitiva de 10 kilómetros. Además, durante el evento habrá puestos de hidratación, frutas, un patio saludable, emprendedores locales y DJs que acompañarán la actividad.

La inscripción se realiza a través de escobar360.gob.ar, mientras que el retiro del kit corredor será el sábado 28 de marzo, de 9 a 16 horas, en el Microestadio de Garín, ubicado en Boulevard Presidente Perón.