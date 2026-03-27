Atlético Escobar reprograma su gran festejo aniversario

Debido a las exigencias del fixture del Torneo Federal A y una reorganización logística por la alta demanda, la comisión directiva del Atlético Escobar informa a la comunidad, a sus socios y simpatizantes que la cena por el 13° aniversario de la institución fue reprogramada para el próximo miércoles 15 de abril, a las 20 horas, en el Centro Recreativo Lusitano (Felipe Boero 505).

Desde la organización se aclara que todas las tarjetas ya adquiridas conservan total validez para la nueva fecha y no hace falta ninguna gestión extra para ingresar al salón esa noche. Asimismo, se abre una última oportunidad para quienes deseen sumarse, ya que se liberará un cupo de entradas adicionales gracias a la nueva disposición del espacio.

«Queremos que esta no sea solo una cena, sino la fiesta que Escobar se merece por este ascenso histórico. Coordinar la agenda de los jugadores con la enorme respuesta de la gente nos llevó a este cambio, que solo servirá para que el 15 de abril sea una noche todavía más grande», expresó Mario “Tano” Stampone, alma mater del club.

¿Cómo reservar la entrada? La tarjeta de $40 mil se gestiona exclusivamente por mensaje escrito vía WhatsApp al número oficial del club: 11-3000-0778.