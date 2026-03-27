Lagomarsino: Aprehenden a un hombre acusado de abusar sexualmente de una joven que estaba prófugo desde hace un año

En las últimas horas, cayó un hombre de 39 años que se encontraba prófugo de la justicia, acusado de abuso sexual contra una joven de 22 años.

El arresto se produjo en la intersección de las calle Ravignani y Chutro, del barrio Salas de la localidad de Luis Lagomarsino, luego de que efectivos de la Comisaría Pilar 7ma. observaran que el sujeto intentaba alejarse del móvil policial. A raíz de dicho comportamiento sospechoso, el individuo fue interceptado e identificado.

about:blank Al cursar sus datos en el sistema informático, se comprobó que sobre él pesaba una orden de detención por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra una joven de 22 años, ocurrido en enero de 2025. El pedido fue solicitado por el Juzgado de Garantías N° 6 a cargo del Juez Dr. Nicolás Ceballos y la UFI de Género de Pilar.

Luego de una mínima resistencia, el presunto abusador, domiciliado en la calle Ravignani al 3.500 de Manuel Alberti, fue detenido y entre sus pertenencias se secuestró un teléfono celular cuyo contenido puede ser de interés para la causa.

La causa fue caratulada como «Detención por abuso sexual gravemente ultrajante», por la fiscal de Género de Pilar, Dra. Marcela Semería.