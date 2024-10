Noche de boxeo en el Microestadio Municipal de Garín con la presencia del excampeón mundial Marcos «Chino» Maidana

El excampeón mundial de boxeo Marcos «Chino» Maidana traerá al Microestadio Municipal de Garín una noche inolvidable para los fanáticos del deporte, con cinco peleas profesionales programadas para el próximo viernes 18 de octubre a partir de las 17 horas.

Organizado por Chino Maidana Promotions, el evento tendrá los siguientes enfrentamientos: Laureano «Dinamita» Ubiedo vs. Federico «El Zurdo» Pedraza, Luciano «Yiyo» Baldor vs. Ayrton Segovia, Nicolás «Maldito» Jara vs. Christian Andino, Matías Lavayen vs. Nazareno Morel, y Diego Borda vs. Rodrigo Vildoza.

Las entradas estarán disponibles el mismo día del evento en la boletería del Microestadio, ubicado en Boulevard Presidente Perón 450 (Garín), con precios de $8.000 para platea y $10.000 para el campo. Quienes no puedan asistir, tendrán la posibilidad de seguir el evento a través de ESPN KnockOut, que lo transmitirá en vivo para toda América Latina.