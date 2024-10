Finde en Escobar: JuveActiva, noche de boxeo y Wali Iturriaga son los eventos destacados

Este fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la jornada JuveActiva, peleas profesionales de boxeo y el show de comedia “La Jenny” de Wali Iturriaga, entre otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan hoy, a las 16 horas en el skatepark de la plaza El Dorado (Av. El Dorado, Ingeniero Maschwitz), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de BMX y skate, radio en vivo, arte urbano y punto de consulta joven y, al mismo tiempo, en Belén de Escobar habrá un taller de básquet en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino). Luego, a partir de las 17 horas, se desarrollará en el microestadio de Garín (Boulevard Presidente Perón 450) el evento de boxeo que contará con la presencia del excampeón mundial Marcos “Chino” Maidana y cinco peleas profesionales: Laureano «Dinamita» Ubiedo vs. Federico «El Zurdo» Pedraza, Luciano «Yiyo» Baldor vs. Ayrton Segovia, Nicolás «Maldito» Jara vs. Christian Andino, Matías Lavayen vs. Nazareno Morel, y Diego Borda vs. Rodrigo Vildoza. Más tarde, a las 20:30 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el comediante Wali Iturriaga con el unipersonal “La Jenny”.



El sábado, a las 11 horas en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), se realizará el habitual taller de percusión Metabombo a cargo del profesor Camilo Carabajal. Luego, a las 15 horas en la Plaza Lambertuchi, las vecinas y vecinos podrán participar y disfrutar de Escobar Canta, una actividad abierta a todo el público. Por la noche, a las 20 horas en el Mercado Circular (Mendoza y Entre Ríos, Ingeniero Maschwitz), habrá un show de música en vivo del grupo Cruza Tribal Psy, mientras que el domingo a las 16 horas se presentará la cantante Gabriela Retamoso. Para finalizar la jornada, a las 20:30 horas el Teatro Seminari contará con una función de la obra teatral “Lo Llaman Viruta”, dirigida por Gustavo Andrés Rocco y protagonizada por Lucas Foresi, Sergio Ríos y Cristian Andreo.



Por último, el domingo el Cine Italia proyectará las películas “Robot Salvaje” a las 15 horas en una función distendida, adaptada para incluir a personas con dificultades sensoriales, espectro autista, trastornos de aprendizaje, con discapacidad o movilidad reducida, y otra en 3D a las 17:30 horas y “Sonríe 2” a las 20 y 22:30 horas.