«No las hemos de olvidar»: veteranos de guerra de Escobar viajaron a Malvinas

La delegación de excombatientes de Escobar viajó este viernes a las Islas Malvinas en el marco del programa municipal “No las Hemos de Olvidar”, una iniciativa que permitió a los veteranos Juan Ayscar, Daniel Figueroa y Héctor Tablada regresar al territorio donde combatieron en 1982.



Durante nueve días, los héroes del distrito recorrerán el suelo soberano para rendir homenaje a sus compañeros caídos y reencontrarse con sus antiguas posiciones de defensa, en una experiencia de profunda reparación histórica.



El viaje se concretó tras la entrega de los pasajes correspondientes por parte del Municipio durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Con este nuevo contingente, ya son 23 los excombatientes escobarenses que pudieron regresar a las islas desde la creación de este programa en 2018.



“Agradecemos al Municipio de Escobar por esta oportunidad. Es un viaje muy importante para nosotros, porque nos permite rendir homenaje a quienes quedaron allá. Malvinas es un sentimiento que llevamos siempre en el corazón”, coincidieron los veteranos.



En tanto, el intendente Ariel Sujarchuk, impulsor de esta iniciativa, afirmó: “En Escobar está prohibido olvidar. Nuestros veteranos sostienen con orgullo la historia de quienes defendieron la Patria, manteniendo viva la causa Malvinas en cada escuela, en cada barrio y en cada generación que toma su legado. Son ejemplo de compromiso, de no bajar las banderas y de transformar el dolor en enseñanza; por eso, invitamos a toda la comunidad a acompañar con respeto y a los más jóvenes a encontrar en esta gesta una bandera que los una y los inspire”.



Desde 2018 (a excepción de los años de pandemia), cuatro excombatientes regresan cada año a las islas en un viaje financiado por el Municipio. En esta oportunidad viajaron tres, ya que Osvaldo Báez, quien también iba a integrar la delegación, no pudo hacerlo por inconvenientes administrativos entre la agencia de viajes y la aerolínea chilena que los trasladó, aunque se prevé que pueda sumarse en el próximo viaje.