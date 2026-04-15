Garín: el SAME municipal asistió un parto domiciliario de urgencia

Una rápida intervención del SAME municipal de Escobar permitió asistir un parto de urgencia en la localidad de Garín, donde una mujer cursaba su noveno mes de embarazo y presentaba contracciones avanzadas.



El llamado entró a la línea 107 del sistema municipal de emergencias y fue catalogado como código rojo. Solo siete minutos después, la unidad N° 47 arribó al lugar en el marco de un operativo a cargo del chofer Andrés Lugo y la técnica en emergencias Yésica Vergara. Al ingresar, se encontraron con un cuadro inminente de parto donde llevaron adelante con éxito la última etapa del proceso y lograron un nacimiento en condiciones seguras.



La intervención se realizó en una vivienda ubicada en Padre Perna al 1700, durante la mañana del domingo. La madre, Yésica de 31 años, dio a luz a Elumey, quien nació a las 10:45 horas en buen estado de salud. Luego del parto, ambas fueron trasladadas al Hospital Provincial Erill de Belén de Escobar para continuar con la atención médica correspondiente y realizar los controles necesarios.



“No hay palabras para expresar la sensación de ver llegar una vida, solo alegría total al recibir a esa hermosa niña”, expresó la técnica en emergencias.



Por su parte, Adrián Peralta, coordinador de guardias y emergencias del SAME, destacó: “Una vez más queda demostrada la seriedad y el profesionalismo con el que trabaja SAME Escobar. Agradecemos la predisposición y el compromiso de quienes integran este sistema, que crece día a día no solo en lo operativo sino también en lo humano”.



Este tipo de intervenciones refleja la importancia de contar con un sistema de emergencias municipal eficiente, con equipos capacitados y una respuesta rápida ante situaciones críticas, priorizando el cuidado de la vida desde el primer momento.