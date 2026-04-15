Atlético Escobar no levanta cabeza: perdió 4 a 1 ante 9 de Julio

De mayor a menor. Así viene Atlético Escobar en el Federal A. Y lo más preocupante es que nadie parece avizorar si lo peor ya pasó. En su visita a Rafaela, sufrió una durísima goleada por 4 a 1 ante 9 de Julio por la 4ta fecha de la Zona 1. De los 12 puntos en juego, el Fucsia apenas consiguió uno y se hunde en la última posición de la tabla.

¿Qué ocurrió con aquel campeón invicto?, se preguntan los hinchas. Algo clave: no aparece la solidez defensiva. De un torneo a otro, pasó de ser el equipo con mayor cantidad de vallas invictas del Regional Amateur (12 de 15 partidos) al más goleado (9 en 4 partidos) del Federal A. Cambian los nombres, pero siguen las desatenciones y las dudas. En Rafaela fueron 8 minutos fatales en los que, después de un primer tiempo parejo sin grandes contratiempos, 9 de Julio, con muy poco, se llevó puesto a un Atlético lleno de desconfianza y desánimo.

Los equipos se arman de atrás para adelante, dice un axioma futbolero. Eso puede explicar en parte el descalabro ofensivo de Escobar. En los últimos partidos, los goles llegaron por arrestos individuales de sus delanteros. Nahuel Luna lo hizo en Lincoln. Martín Sosa lo construyó en Rafaela. Y nada más. Sin rumbo en el juego asociado, el equipo abunda en los pelotazos cruzados a dividir. Sin embargo, la mayoría de las veces le caen a un rival o -peor- ni siquiera quedan dentro de la cancha.

Con el gol de Sosa, Atlético parecía tener una vida más. Pero enseguida llegó el tercero de 9 de Julio, se sucedieron un par de situaciones imposibles de explicar cómo no se transformaron en el descuento del Fucsia y el 4 a 1 de Tomás Bonilla resultó la estocada final que estampó el desconcierto total que envuelve a los dirigidos por Darío Bringas. En la próxima fecha, de local, Escobar recibe a Gimnasia de Chivilcoy, que consiguió su primera victoria (1-0) ante Sportivo Las Parejas.

Síntesis:



9 de Julio: Joaquín Gómez, Tomás Androetto, Sebastián Acuña, Nahuel Bravo, Cristian Ludueña, Martino Uriona, Santiago Varela, Nicolás Del Sole, Laureano Troncoso, Maximiliano Solari y Leandro Larrea. DT: Marcelo Varela.



Cambios: Agustín Vanega x Bravo, Joaquín Nazzi x Ludueña, Tomás Bonilla x Solari, Facundo García x Troncoso y Renzo Sordi x Del Sole.



Atlético Escobar: Lucas Álvarez, Dante Verón, Nicolás Cupolo, Hugo Paniagua Zárate, Axel Juárez, Agustín Lara, Ricardo Lezcano, Luciano Miño, Nahuel Luna, Tomás Portillo y Lucas Núnez. DT: Darío Bringas.



Cambios: Matías Billordo x Cupolo, Martín Sosa x Portillo, Lucas Matas x Miño, Lucas Mercado x Juárez y Pedro Szeszurak x Lezcano.



Goles: 2’ST: Troncoso (9J), 10’ST Del Sole, de penal (9J), 29’ST Sosa (AE), 35’ST García (9J) y 46’ST Bonilla (9J).



Amonestados: Acuña (9J), Lara (AE) y Sosa (AE).



Árbitro: Agustín Vegetti.