El Municipio y la Provincia comenzaron los estudios químicos para determinar el estado ambiental del predio de la Ruta 26

La Municipalidad de Escobar recibió a un equipo técnico de la Provincia de Buenos Aires para realizar una asesoría integral en el predio de Ruta 26 y calle Paraná, un espacio históricamente afectado por el arrojo ilegal de residuos y ocupaciones irregulares, que se encuentra bajo custodia permanente de la gestión municipal desde el mes pasado.



Durante la jornada, especialistas del Departamento de Reconversión de Basurales del Ministerio de Ambiente y personal municipal evaluaron las dimensiones del terreno y establecieron las pautas para los análisis químicos y ambientales que determinarán el estado real del sitio.



Esta intervención técnica se da en un espacio que ya cuenta con un fuerte resguardo institucional, luego de que la Municipalidad sancionara a volqueteros por el arrojo clandestino de residuos y de que el Juzgado Federal de Campana ratificara la prohibición de ingreso al lugar sin autorización previa.



Además, la llegada de los agentes provinciales se enmarca en un abordaje territorial conjunto que involucra a las áreas de Seguridad, Ambiente, Hábitat, Inspección, Planificación y Espacios Públicos, Zoonosis, Defensa Civil y Bomberos.



Cabe destacar que, como parte de este abordaje integral, la Subsecretaría de Zoonosis de la Municipalidad de Escobar y el SENASA lograron el rescate de 25 animales que se encontraban en condiciones críticas de salud y maltrato, los cuales fueron trasladados a la Granja Educativa Don Benito para su recuperación.



Este operativo forma parte de una política activa para combatir los delitos ambientales, recuperar espacios degradados y cuidar la salud de la comunidad. Los vecinos pueden denunciar prácticas contaminantes a través del chatbot Flora (WhatsApp 11 6813-1202) o mediante el sistema Ojos y Oídos en Alerta en la plataforma Escobar 360.