Tres detenidos por el asesinato de un hombre en Manuel Alberti

Un hombre de 43 años murió apuñalado en Manuel Alberti el pasado viernes por la noche. Por el hecho, fueron detenidos tres sujetos. De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se produjo en el contexto de una pelea vecinal.

El sangriento suceso tuvo lugar en un domicilio de la calle Santa Elena al 1500 de la mencionada localidad, pasadas las 20:30 y en circunstancias que se investigan. La víctima fue identificada como Sergio Cirilo Ayala y fue su hermana de 36 años quien dio aviso a la policía, tras regresar a su hogar y encontrar al hombre malherido.

about:blank Asimismo, fue la mujer quien aportó datos sobre los presuntos agresores, dado que de acuerdo con su relato, al llegar a su casa logró advertir cómo escapaban tres individuos a los que ella pudo identificar.

Con estos datos, se dispuso un operativo de búsqueda de los sujetos. Dos de los implicados, hermanos entre sí, fueron detenidos en un allanamiento realizado en un domicilio de la calle Anasagasti al 200, de Manuel Alberti. Se trata de dos hombres de 58 y 70 años.

En el mismo lugar fue detenido el tercer acusado, de 38 años. Según se pudo saber, en el operativo se secuestraron varias prendas de vestir y un cuchillo de cocina, todos con manchas hemáticas

En tanto que la víctima recibió heridas de arma blanca en el tórax y falleció minutos después de su ingreso al Centro de Salud de la localidad.

Según trascendió, Ayala registraba antecedentes por el delito de Portación de Arma de Fuego de Uso Civil con fecha del 2 de julio de 2010. A su vez, había purgado una condena de 5 años en Unidad Carcelaria N° 15 de Battan – Mar Del Plata, con intervención del Juzgado Correccional N° 2 San Isidro. También fue imputado por lesiones, con intervención de la UFI 2 a cargo del Dr. Andrés Quintana – y por el delito de Atentado y Resistencia a la Autoridad, con fecha del 19 de octubre del 2025, con Intervención de la UFI 1de Pilar, a cargo del Fiscal Raúl Casal.

Intervinieron autoridades de la Estación Departamental de Seguridad y personal de la Comisaría Pilar 4ª.