Música y solidaridad: se confirmaron los artistas que actuarán en la 62ª Fiesta Nacional de la Flor

La 62ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, el encuentro de floricultura más grande de Sudamérica, ya tiene confirmados los shows musicales que se presentarán el viernes 10 y el sábado 11 de octubre.



Este año, la música y la solidaridad serán protagonistas, ya que para ingresar a los recitales habrá que llevar cuatro alimentos no perecederos que serán destinados a comedores del distrito, centros de jubilados y al programa Escobar Hambre Cero.



El viernes 10 a las a las 20.30 horas se presentará Turf, la reconocida banda liderada por Joaquín Levinton, que este año cumple 30 años sobre los escenarios y que es un destacado referente del rock nacional.



El sábado 11, en el mismo horario, se realizará la fiesta cumbiera “Sin Miedo”, con la actuación de Nico Mattioli, Jambao, Dany Lescano y Supermerk2.



Es importante destacar que el ingreso del público al predio será por orden de llegada, por lo que se recomienda ir con tiempo por la capacidad limitada del espacio destinado a los shows. Para disfrutar del atardecer, desde las 18 horas habrá una previa con DJs en vivo.



Del 4 al 12 de octubre, Escobar recibirá a miles de visitantes en una de las celebraciones más tradicionales del país. Durante nueve días, la ciudad contará con espectáculos musicales, propuestas culturales, gastronomía y una amplia muestra de flores y plantas. En el Predio Floral (Mateo Gelves 1050) se presentarán más de 120 viveristas y productores, además de talleres de jardinería, charlas de producción sostenible, actividades para chicos y una feria gastronómica de entidades de bien público.



Toda la información actualizada sobre programación, transportes para llegar al predio y servicios que ofrece la Fiesta está disponible en escobar.gob.ar/fn.