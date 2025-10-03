Policía Municipal: 11 aprehendidos solo durante el último fin de semana

Entre el sábado y el domingo pasado, la Policía Municipal de Escobar, con la colaboración de la Guardia Urbana, llevó adelante distintos procedimientos en diversas localidades del distrito, en articulación con el Centro de Monitoreo y otras fuerzas de seguridad. Como resultado de estos operativos, 11 personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la Justicia por diferentes delitos y contravenciones.



Entre los procedimientos realizados se encuentra la aprehensión de un sujeto con un arma de fuego en la estación de Maquinista Savio, la detención de un joven con pedido de captura activo por la Justicia de San Isidro en Belén de Escobar, y el secuestro de un vehículo en Ruta 26 tras la resistencia a la autoridad por parte de su conductor, en Ingeniero Maschwitz. Además, se intervino de manera inmediata en dos casos de violencia de género: uno en el cual el agresor ingresó por la ventana de un domicilio de Belén de Escobar, y el otro donde un hombre amenazó a su expareja luego de ingresar por el patio de la vivienda, en Matheu.



Por otra parte, en Belén de Escobar, se frustró un intento de robo a un chofer de aplicación de viajes y se le incautó un arma blanca al delincuente; también se aprehendieron a dos sujetos que circulaban en un vehículo con pedido de secuestro activo.



En Garín y en Savio, se impidieron dos robos a viviendas. En el primero de los casos, se descubrió a delincuentes que intentaban sustraer cables y cámaras en las inmediaciones de un barrio privado. Por último, en Belén de Escobar, otros dos hombres fueron interceptados bajo el cargo de tenencia de armas de fuego sin documentación en un vehículo en el que se hallaron armas, cargadores y municiones.



Todas las personas aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia, consolidando así la política de prevención y respuesta rápida que impulsa el Municipio de Escobar. Tanto los controles estáticos como los patrullajes dinámicos continuarán desarrollándose en puntos estratégicos del distrito, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de los vecinos y vecinas.