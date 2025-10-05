A pedido de sus socios fundadores, Ariel Sujarchuk asumió como presidente de Atlético Escobar

Soplan aires de cambio en Atlético Escobar. Luego de un proceso de normalización institucional, se definieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva. Y ellas pidieron a Ariel Sujarchuk que asumiera como presidente del club que, por primera vez en su historia, competirá en el Torneo Regional Amateur, categoría del ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la que participan más de 350 clubes de todo el país y otorga cuatro plazas al Federal A, la antesala al tradicional Nacional B.



“Me siento muy honrado y orgulloso de ser parte de este grupo de trabajo que busca hacer de Atlético Escobar los colores de una pasión que represente a toda nuestra comunidad. Vamos por los éxitos deportivos, pero esencialmente por construir un espacio que incluya socialmente a todos los escobarenses”, enfatizó Sujarchuk, quien venía colaborando con la entidad a título personal y ahora asumió la presidencia por expreso pedido de Mario Stampone, Rolando Altamirano y Natalia Grasso, socios fundadores y motores de los grandes logros obtenidos desde su creación.



Desde la Municipalidad de Escobar ratificaron que Atlético no recibe subsidios ni apoyos económicos. “Elegimos a Ariel porque tiene mucha experiencia de gestión y una voz autorizada para guiarnos en el proyecto de grandeza que soñamos para nuestro club”, enfatizaron Stampone y Altamirano, quienes seguirán integrando la comisión directiva. Nicolás Serruya estará al frente del proyecto deportivo. Entre los dirigentes también figuran Maximiliano Rodríguez Augier y Federico Scravaglieri, entre otros.



Los primeros logros administrativos de la nueva CD empezaron a dar sus frutos días atrás. Luego de cumplir con todos los requerimientos de la dirección provincial, Atlético regularizó su personería jurídica, un paso fundamental en el fortalecimiento institucional del club para ampliar su proyecto social y deportivo.