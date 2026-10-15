Más de 120 mil personas disfrutaron de la 63° Fiesta Nacional de la Flor en Escobar

Con una convocatoria multitudinaria de vecinos, vecinas y visitantes de distintas puntos del país, concluyó una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. En total, más de 122.000 personas formaron parte de esta gran celebración: 92 mil disfrutaron de los recorridos por el predio floral y otras 30 mil asistieron a los shows musicales.

La 63° edición incluyó la participación de 90 viveristas expositores, 25 viveristas vendedores, 45 stands comerciales, 23 propuestas gastronómicas, parque de diversiones y talleres temáticos para toda la familia. Además, contó con las presentaciones estelares de Fito Páez, Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar, y Los Manseros Santiagueños, una programación de primer nivel que fue posible gracias al acompañamiento de sponsors privados sin costo para el Municipio.

El evento incluyó el tradicional Desfile de Carrozas y la elección de los nuevos embajadores y embajadoras del certamen. Como cada año, decenas de artistas locales y ballets de danza se presentaron en el escenario del Campanario. Para cerrar, durante el último fin de semana se celebró una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, sumando una alternativa gastronómica y artística a la celebración.

“La Fiesta de la Flor es de todos, no es patrimonio de ninguna bandera política sino de aquellos que queremos, amamos y respetamos Escobar. Tuvimos la decisión de asumir que esto es parte de nuestro acervo cultural, es patrimonio del Municipio y también un activo económico. En este sentido, muchos productores vinieron a traer sus productos, con enorme esfuerzo, pero también con una gran esperanza. Y lo más importante, la gente pudo disfrutar y pasarla bien, otro derecho que para nosotros es innegociable”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.