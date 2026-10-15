Escobar será sede del primer laboratorio de innovación de Hikvision en Argentina

Durante su gira por China, el intendente Ariel Sujarchuk suscribió en la ciudad de Hangzhou un histórico convenio para la cooperación estratégica en innovación tecnológica y desarrollo de Ciudades Inteligentes con Xu Peng, CEO y director general de la empresa global Hikvision. Mediante esta alianza de cuatro años de duración, la primera en la historia que el gigante asiático rubrica con un municipio argentino, el Centro de Monitoreo de Escobar se transformará en un Laboratorio de Innovación y funcionará como un entorno de pruebas de concepto, proyectos piloto e iniciativas de demostración donde equipos municipales y de la firma china harán testeos sobre nuevas tecnologías en escenarios urbanos reales antes de su escalabilidad a nivel regional y global.

“Es una oportunidad histórica para poner a Escobar a la vanguardia de la innovación tecnológica aplicada a la gestión pública y siempre en beneficio de millones de bonaerenses, ya que esto redundará en más y mejores empleos y en el desarrollo de ciudades más seguras, eficientes, sostenibles, conectadas y resilientes”, resaltó Sujarchuk, quien durante esta gira por China se interioriza en varios proyectos de IA y tecnología que generan sorpresa y admiración por su carácter innovador.

Avalado por el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), el objetivo de este convenio es transformar al municipio de Escobar en un territorio de referencia dentro de la Argentina en materia de administración urbana inteligente. Entre las principales áreas técnicas que se desplegarán en el distrito destacan la seguridad pública y prevención, la movilidad y gestión del tránsito, el monitoreo ambiental y gestión hídrica y la integración de datos provenientes de múltiples áreas de gobierno en plataformas unificadas de visualización en tiempo real. En ese sentido, Hikvision -con más de 68 mil empleados y presencia en 180 países- asumió el compromiso de implementar prioritariamente en Escobar toda nueva tecnología de manera práctica y previa a su despliegue en otros mercados.

El acuerdo entre el municipio y el gigante asiático se comenzó a hilvanar en junio pasado, cuando el CEO Xu Peng llegó a nuestro país luego de una visita a las oficinas de la empresa en San Pablo, Brasil. De manera sorpresiva, fuera de agenda, y en una reunión que tenía pautada una extensión de 30 minutos y terminó siendo de más de una hora, el director de Hikvision recorrió el partido de Escobar. En sus palabras, encontró en Sujarchuk un liderazgo innovador y decidido a implementar nuevos usos y conceptos de la tecnología ya existente. Por eso, convocó al intendente y su equipo de funcionarios a Hangzhou para avanzar en jornadas de trabajo y sellar el convenio que había comenzado a gestionar la secretaria de Seguridad, Rocío Fernández.

Esta alianza estratégica reafirma a Escobar como líder de los procedimientos de modernización y mejora de la infraestructura pública, sirviendo como caso de demostración y referencia para otros gobiernos locales y provinciales.