LOS RECORRIDOS DE SATURACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL PERMITIERON APREHENDER A UN HOMBRE CON PEDIDO ACTIVO EN EL BARRIO LAS CHACRAS

En el marco de los recorridos preventivos y de saturación que la Policía Municipal despliega en el barrio Las Chacras y zonas aledañas, un hombre de 50 años fue aprehendido luego de que se constatara que registraba un pedido activo.

El procedimiento se inició durante una recorrida del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), en inmediaciones de Juan Mermoz Sur y Mercedes Sosa. Al advertir la presencia del móvil, el hombre intentó evadir al personal a través de un campo lindero y desoyó las indicaciones de los agentes, por lo que fue interceptado en la zona de Juan Mermoz Sur y José Ignacio Thames.

Durante la intervención, el personal observó que intentaba descartar una navaja y una soga. Tras identificarlo y verificar sus datos a través del sistema radial, se informó que registraba un pedido activo.

Posteriormente, se coordinó su traslado con personal de Comando de Patrullas a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

Como nos indica el intendente Ariel Sujarchuk, seguimos reforzando la presencia territorial de la Policía Municipal, con recorridos preventivos y operativos de saturación para estar cada vez más cerca de nuestros vecinos y fortalecer la seguridad en cada barrio de Escobar.