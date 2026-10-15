La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda en Belén de Escobar, para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
En Belén de Escobar, los vecinos de los barrios Los Tulipanes, La Matilde y Parque Norte podrán depositar las ramas desde hoy, martes 13, hasta el lunes 19 de octubre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del martes 20 al jueves 22 de octubre.
Por su parte, quienes viven en los barrios Villa Angélica, Villa Angélica Norte y Acceso Norte podrán depositarlas desde hoy, martes 13, hasta el jueves 15 de octubre. Los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 16 al domingo 18 de octubre.
Asimismo, los vecinos de los barrios El Cazador, Los Pájaros y Manny podrán depositar las ramas del martes 13 al domingo 18 de octubre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 19 al domingo 25 de octubre.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.
Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Belén de Escobar
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda en Belén de Escobar, para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.