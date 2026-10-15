Recolección de ramas: cronograma semanal en Belén de Escobar

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda en Belén de Escobar, para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Belén de Escobar, los vecinos de los barrios Los Tulipanes, La Matilde y Parque Norte podrán depositar las ramas desde hoy, martes 13, hasta el lunes 19 de octubre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del martes 20 al jueves 22 de octubre.



Por su parte, quienes viven en los barrios Villa Angélica, Villa Angélica Norte y Acceso Norte podrán depositarlas desde hoy, martes 13, hasta el jueves 15 de octubre. Los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 16 al domingo 18 de octubre.



Asimismo, los vecinos de los barrios El Cazador, Los Pájaros y Manny podrán depositar las ramas del martes 13 al domingo 18 de octubre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 19 al domingo 25 de octubre.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.



Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.