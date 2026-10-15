La Fiesta Nacional de la Flor anunció la carroza ganadora y a sus nuevos embajadores

La 63ª Fiesta Nacional de la Flor anunció a la carroza ganadora de esta edición, elegida entre las 15 propuestas florales que desfilaron por el centro de Belén de Escobar. El primer premio fue para la Asociación Japonesa de Escobar, que se destacó por su imponente diseño floral coronado por una muñeca oriental tradicional de gran escala.

En tanto, la elección de las embajadoras y embajadores reunió a participantes, familiares y visitantes en el Predio Floral. La distinción de primera embajadora fue para Valeria Salgado (20 años, Belén de Escobar, estudiante de Abogacía) y la de primer embajador para Matías Gómez (20 años, Belén de Escobar, Técnico Agropecuario y estudiante de Ingeniería en Sistemas). Asimismo, Anahí Graniera (31 años, Belén de Escobar, profesora de Inglés) y Federico Tesuri (33 años, Zárate, artista de representaciones culturales) recibieron las distinciones como segundos embajadores.

El sábado por la noche, miles de vecinos, vecinas y visitantes acompañaron el desfile de las 16 carrozas florales sobre la avenida Tapia de Cruz, en el centro de Belén de Escobar. Las estructuras, decoradas con flores, plantas y diferentes motivos, representaron a las localidades del partido y a instituciones locales.

Las carrozas forman parte de la Fiesta Nacional de la Flor desde sus primeras ediciones y constituyen una de las principales expresiones de la tradición floricultora del distrito.

“Nos llena de orgullo ver a nuestras juventudes comprometerse de esta manera con la identidad y la historia de Escobar. Del mismo modo, ver el Predio repleto de familias compartiendo un momento tan hermoso demuestra lo valioso que es defender estos espacios de encuentro”, expresó la intendenta interina, Verónica Sabena, en representación del intendente Ariel Sujarchuk.