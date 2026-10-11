Policiales

Pilar: Dos detenidos tras intento de asalto a una mujer en la entrada de un barrio cerrado

10 octubre, 2026
Realidades de Escobar

El hecho ocurrió en la puerta del barrio La Rinconada, ubicado en la calle Saraví al 900, La Lonja, partido de Pilar. Allí se encontraba a bordo de su vehículo Jeep Compass una mujer de 56 años, empleada de una inmobiliaria que se hallaba  esperando a un cliente para mostrarle una propiedad.

about:blank En ese momento, según declaro la víctima, arribaron dos hombres conduciendo un Peugeot 208 y tres más a bordo de motos, con intenciones de asaltarla. Sin embargo, la víctima logró entrar a la urbanización y llamar al 911.

Al lugar llegó personal del Comando de Patrulla Pilar quienes luego de observar las filmaciones de cámaras del barrio alertó a los móviles de la zona, iniciándose un operativo cerrojo con apoyo del Centro de Monitoreo Municipal, logrando el personal GTO junto a efectivos del GUP interceptar al auto en Lisandro de la Torre y Caprille, Del Viso.

El primero en ser aprehendido fue A.M.M., de 26 años y metros más adelante se logró interceptar a S.E.S., de 28 años, ambos con domicilio en CABA.

A su vez, en el auto  Peugeot 208 patenteAF360BF se hallaron dólares, pesos argentinos, pesos chilenos, envases de gas pimienta y varios teléfonos celulares, entre otros elementos.

Hasta el momento se desconoce que sucedió con los ocupantes de las motos.

Interviene en el hecho la UFI Nª3 de Pilar.