Liga Escobarense: Atlético debuta contra el recién ascendido América

Este fin de semana comienza la Liga Escobarense, el nuevo desafío que afronta Atlético Escobar en esta parte de la temporada. El rival del debut será el recién ascendido América, de José C. Paz. El partido se jugará este sábado desde las 11.30 horas en el estadio de Deportivo Malvinas (Villa de Mayo).

El cuerpo técnico del plantel de Liga está conducido por Marcos Navarro y tiene a Mario Stampone y Juan Báez en el rol de ayudantes de campo. Gonzalo Santillán es el preparador físico. La articulación con Luciano Ábalos, DT del Federal A, es total. De hecho, el grupo está reforzado por los arqueros Facundo Sánchez y Camilo Salamanca, los laterales Ezequiel Santángelo y Juan Vila, y varios juveniles que ya debutaron en el torneo de AFA: Lionel Toloza, Carlos Vera, Juan Ignacio Villarreal y Tobías Luna, entre otros.

En esta temporada de Primera A, la Liga Escobarense regresa al campeonato de todos contra todos (son 17 equipos). En total serán 34 fechas, 32 partidos y dos jornadas libres. El primero se consagrará campeón y obtendrá el primer cupo al Torneo Regional Federal Amateur 2028. Los ocho primeros de la tabla (2° al 9°) jugarán play-offs desde cuartos de final a partido único en la cancha del club mejor ubicado. El ganador de la final, a disputarse en terreno neutral, conseguirá el segundo cupo al Regional Amateur. Habrá un descenso directo para quien finalice en el 17° puesto de la tabla y una promoción entre el 16° y el perdedor de la final del Reducido de la Primera B.

El plantel completo de Atlético Escobar:

Jonás Aguirre Cabreros, Enzo Bautista Alarcón, Diego Armando Aragón, Pablo Darío Arredondo, Fabrizio Leonel Brandán, Saverio Breglia, Alejo Ceccherini, Pablo Nicolás Domínguez, Joel Gallo, Damián Manuel García, José Adrián Insfrán Coronel, Román Gabriel Locatelli, Demián Santiago Lugo, Tobías Fernando Luna, Tobías Lautaro Luna Blanco, Carlos Emanuel Mansilla, Lautaro Fernando Nahuel Palavecino Leiva, Gonzalo Gabriel Quiroga, Juan Ignacio Ramírez, Lucas Matías Ríos, Nicolás Nahuel Rojas, Camilo Tomás Salamanca, Facundo Gadiel Sánchez, Ezequiel Santángelo, Francisco Uriel Tognolini, Ronald Lionel Toloza, Carlos Mathias Vera Arévalos, Juan Manuel Vila y Farid Nicolás Zarracho.