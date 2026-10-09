Ya está abierta la inscripción para la 7ª Maratón Escobar Hambre Cero

La Municipalidad abrió la inscripción para la 7ª edición de la Maratón Escobar Hambre Cero, que se realizará el domingo 1° de noviembre en el Polo de Educación Superior (PES), ubicado en Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz. Quienes quieran participar ya pueden anotarse a través de la plataforma Escobar 360 y deberán colaborar con tres alimentos no perecederos.



La jornada comenzará a las 8 horas y contará con distintas propuestas para todas las edades. Habrá una Carrera Kids gratuita para niños y niñas de hasta 12 años, con largada a las 10:30 horas, una instancia participativa de 3 kilómetros y una prueba competitiva de 10 kilómetros, cuya distancia está certificada por la Federación Atlética Metropolitana (FAM).



La inscripción a las distancias de 3 y 10 kilómetros tendrá un costo de $5.000, que se abonará al momento de retirar el kit. La entrega de dorsales y chips se realizará el sábado 31 de octubre, de 9 a 16 horas, en el PES.



Quienes participen de la actividad deportiva tendrán a disposición frutas y puestos de hidratación y, al finalizar la competencia, se realizará una premiación general por categorías. Asimismo, habrá emprendedores locales y DJs que le pondrán música a una jornada que combinará deporte, solidaridad y recreación para todos los presentes.