Escobar conmemoró su 67° aniversario con un acto institucional y un llamado a seguir construyendo el distrito en comunidad

Como cada 8 de octubre, la Municipalidad realizó el acto protocolar por el aniversario del partido de Escobar, en esta ocasión conmemorando sus 67 años de historia.

El evento tuvo lugar en el salón parroquial de la Cocatedral Natividad del Señor de Belén de Escobar y contó con la presencia de funcionarios, veteranos de Malvinas, representantes de las fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, entidades y vecinos de la comunidad.

Durante el encuentro, el historiador Gustavo Issetta brindó una detallada reseña sobre los orígenes de Escobar, recordando que las tierras están ligadas a la fundación de la «Ciudad de la Trinidad» a mediados del siglo XVI. Explicó cómo aquellas zonas de tránsito nómade comenzaron a ser habitadas por los primeros pobladores y cómo, a fines del siglo XIX, la llegada del ferrocarril —con la creación de la estación entre 1876 y 1877 denominada «Escobar» en honor a Don Alonso— favoreció la radicación de los primeros colonos italianos, portugueses y españoles que forjaron la identidad del distrito.

Finalizado el acto protocolar, las autoridades y vecinos participantes se dirigieron a la Plaza San Martín, donde se colocaron arreglos florales y palmas en homenaje a la comunidad escobarense.

«Hoy conmemoramos la historia y el esfuerzo de quienes hicieron posible el nacimiento de nuestro distrito y de tantas familias que, con su trabajo y compromiso, fueron construyendo la identidad de Escobar. Tenemos la responsabilidad de honrar ese legado y, desde la gestión de nuestro intendente Ariel Sujarchuk, seguir trabajando junto a la comunidad para construir el Escobar de las próximas generaciones”, expresó la intendenta interina Verónica Sabena.