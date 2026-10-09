La Suprema Corte de Justicia solicitó la creación de tres nuevos juzgados de Familia para Escobar

Tras confirmarse que el Juzgado N° 1 del distrito es el de mayor volumen de trabajo en toda la provincia de Buenos Aires, el máximo tribunal bonaerense solicitó formalmente abrir tres nuevas sedes judiciales en el partido para descentralizar la atención y agilizar la resolución de causas.



La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires oficializó, mediante la Resolución SC 2.917/26, el pedido formal a los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales para la creación de tres nuevos juzgados de Familia en el partido de Escobar.

Se trata de la respuesta de la institución a una demanda histórica y al vertiginoso crecimiento demográfico de la región. En ese sentido, en agosto, el diputado provincial Leonardo «Leo» Moreno (Unión por la Patria), con el apoyo del intendente Ariel Sujarchuk, impulsó en la Legislatura Bonaerense dos proyectos de ley focalizados en la creación y ampliación de dependencias judiciales en el partido de Escobar, desarrollados en articulación con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate-Campana, el Colegio de Abogados, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y camaristas de los fueros Civil y Penal.

El juzgado con mayor demanda de la Provincia

La medida responde directamente a la realidad del actual Juzgado de Familia N° 1 de Escobar, el único en su tipo dentro del partido. Puesto en funcionamiento el 26 de junio de 2023, su creación significó un avance histórico al evitar que los vecinos y vecinas debieran trasladarse hasta Zárate o Campana para realizar sus trámites.



Sin embargo, un informe de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) elaborado en diciembre de 2025 reveló que por entonces la dependencia tramitaba 7.383 expedientes, cifra que la ubica como la sede con mayor cantidad de causas en toda la provincia de Buenos Aires, superando en más del doble la media provincial (fijada en 2.634 causas).

Un fuero clave para la protección de derechos

El fuero de Familia aborda problemáticas sensibles que requieren respuestas ágiles por parte del Estado, tales como divorcios, reclamos de alimentos, regímenes de cuidado y comunicación, y procesos de adopción. Asimismo, interviene de manera urgente dictando medidas de protección en situaciones de violencia doméstica.

Desde octubre de 2025, el Juzgado de Familia N° 1 funciona en las instalaciones del Polo Judicial de Escobar. El intendente Ariel Sujarchuk enfatizó su importancia: “tener un espacio más amplio y moderno que comparte sede con otras dependencias del Poder Judicial permite mejores condiciones de atención al público y de trabajo para el personal. Por otra parte, ese nuevo espacio se construyó previendo y facilitando la llegada de más organismos judiciales, algo que ya se está dando. La incorporación de estos tres nuevos Juzgados de Familia permitirá absorber la alta demanda, acortar los plazos procesales y garantizar un acceso a la justicia más eficiente, cercano y humano para toda la comunidad de Escobar”.