Finde XXL en Escobar: la Fiesta de la Cerveza, el desfile de carrozas y la presentación de Felipe Pigna y Pedro Saborido

Este fin de semana largo, la Municipalidad de Escobar ofrece múltiples actividades culturales en los últimos días de la 63ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, que incluyen la Fiesta de la Cerveza, el tradicional desfile de carrozas, y una charla a cargo de Felipe Pigna y Pedro Saborido, entre otras propuestas en el distrito.

Las actividades comienzan este viernes con una nueva jornada de la Fiesta Nacional de la Flor en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) que contará con exposiciones de productores locales y de distintas provincias. Además, a partir de las 13 horas en las instalaciones ubicadas frente al predio, se desarrollará durante cuatro días la Fiesta de la Cerveza. La propuesta contará con 12 productores cerveceros, 10 puestos gastronómicos, actividades de entretenimiento para los más chicos y shows de bandas y artistas de distintos géneros musicales.

El sábado, desde las 16 horas, se realizará el tradicional desfile de carrozas de Escobar que recorrerá la Avenida Tapia de Cruz y finalizará en el Predio Floral. Previo a este evento, también desfilarán integrantes de entidades de bien público y habrá un show de murgas. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el espectáculo “De Batallas y De Amores: Música, Canto y Palabra” a cargo de Luisa Kuliok, Facundo Ramírez y Hernán Lucero. Por otra parte, el Cine Italia proyectará con entrada libre y gratuita las películas “Coco” a las 17 horas, “Chucky: El Muñeco Maldito” a las 19 horas, y “Suspiria” a las 21 horas, como parte del ciclo “Cine Italia Embrujado”. El ciclo contará con más funciones el domingo: “Los Locos Adams II” a las 18 horas, “Candyman” a las 20 horas, y “El Bebé de Rosemary” a las 22 horas.

El domingo, a las 15 horas, se escogerá la mejor carroza y luego, a las 16 horas, será el turno de la elección de embajadores y embajadoras de la Fiesta Nacional de la Flor en el escenario Campanario del Predio Floral.

Por último, el lunes a las 17 horas, se presentarán el historiador Felipe Pigna y el humorista Pedro Saborido con la charla «Historias Argentinas – Parte 2» en la jornada de cierre de la Fiesta Nacional de la Flor. Para asistir, el acceso estará incluido con la entrada general del predio hasta agotar la capacidad del espacio. La información sobre horarios del resto de la grilla y puntos de venta de tickets se encuentra disponible en www.fiestadelaflor.org.ar y en escobar.gob.ar/fnf. Por último, el Cine Italia tendrá funciones de las películas “Cars” a las 16:30 horas, “Verity: La Sombra de un Engaño” a las 19 horas, y “Madre Siniestra” a las 21:30 horas.