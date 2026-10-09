Restricción de tránsito pesado por el Día de la Diversidad Cultural

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunica que, debido al feriado por el Día de la Diversidad Cultural, los días viernes 9, sábado 10 y lunes 12 de octubre del 2026, se restringirá la circulación de camiones con carga de más de 7 (siete) toneladas de porte bruto en la Autovía 2, las Rutas Provinciales Nº11, Nº36, Nº56, Nº63, Nº74, y la Autopista Buenos Aires–La Plata, con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas.



Sentido a Costa Atlántica



Viernes 9 de octubre del 2026 de 18:00 a 23:59 hs



Sábado 10 de octubre del 2026 de 06:00 a 14:00 hs



Sentido CABA



Lunes 12 de octubre del 2026 de 14:00 a 23:59 hs





Autopista Buenos Aires – La Plata



Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.



Ruta Provincial N º 2 (AUTOVÍA 2)



Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet).



Ruta Provincial Nº11



Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal)



Ruta Provincial Nº36



Desde Rotonda RP N º 10 (Prolongación Av. 66 – La Plata) hasta la intersección con RP N º 11 (Pipinas)



Ruta Provincial Nº56



Desde su intersección con la RP N º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga)



Ruta Provincial Nº63



Desde Distribuidor de Tránsito con RP N º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N º 11 (Esquina de Crotto).



Ruta Provincial Nº74



Desde su intersección con la RP N º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N º 11 (Pinamar).



Exceptuar de toda restricción para circular, temporaria o permanente, a los vehículos de autotransporte de cargas menores a SIETE (7) toneladas de porte bruto y a los vehículos que a continuación se detallan:



a) De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados.



b) De transporte de animales vivos.



c) De transporte de pescado y mariscos congelados.



d) De transporte de productos frutihortícolas en tránsito.



e) De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.



f) De atención de emergencias.



g) De grúas/asistencia a vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o para su traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.



h) De transporte de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.



i) De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.



j) De transporte de medicinas.



k) De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.



l) De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.



m) De transporte de sebo, hueso y cueros.



Cuando se oponga a disposiciones que en idéntico sentido dicte la Secretaría de Gestión del Transporte de la Nación, y/o la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y/o la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sobre una misma vía, día y horario.



Vialidad Provincial recomienda a los conductores: circular con las luces bajas encendidas; con la V.T.V. actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados; haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol.