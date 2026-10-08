El Municipio continúa realizando tareas preventivas ante el alerta naranja que sigue vigente

Durante el miércoles, entre las 7 y las 17 horas, cayeron unos 28 mm de lluvias en todo el partido de Escobar. No se registraron inundaciones graves, ni tampoco evacuados. En ese contexto, continúa el monitoreo constante sobre los nueve arroyos que tiene Escobar. La intendenta interina Verónica Sabena recorrió varios puntos estratégicos donde la Municipalidad realiza trabajos de limpieza y prevención, ante el alerta meteorológico.

“Las obras hidráulicas que ejecutó la gestión son fundamentales para que tengamos estos resultados. La ampliación del caudal de los arroyos, canales y desagües, junto con la incorporación de nuevos reservorios, forman parte de una política sostenida que nos permite tener una mayor capacidad para enfrentar estos eventos climáticos”, manifestó Sabena, quien estuvo en el reservorio del casco céntrico de Garín, el del barrio 1° de Julio de Matheu, la cuenca baja del Arroyo Tajamar del barrio El Matadero de Belén y el Centro de Monitoreo, junto con el titular de Defensa Civil Escobar, Gabriel Pérez, y el secretario de Planificación e Infraestructura, Diego Benítez.

La infraestructura del partido de Escobar cuenta con nueve reservorios más un valle de inundación que, en total, pueden absorber 57 millones de litros de agua provenientes de fuertes precipitaciones. También se ensanchó el arroyo Escobar de ocho a 40 metros y, de manera permanente, se trabaja en la limpieza y el mantenimiento de las zanjas y bocas de tormenta.

Está previsto que en las próximas horas cese el alerta naranja, aunque desde el Municipio recomiendan seguir las redes sociales para tener información más precisa y en tiempo real. Ante cualquier emergencia, los vecinos y vecinas de Escobar pueden comunicarse con Defensa Civil al 107 / (11) 3554 6825 o a través del sistema Ojos y Oídos en Alerta.