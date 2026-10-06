HCD: Escobar entre planos y acuarelas

El jueves pasado, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se inauguró la exposición “Paisajes urbanos y escenas de Escobar” realizada por el arquitecto y acuarelista Ivo Iacouzzi. En el encuentro estuvo presente la Presidenta del HCD María Laura Guazzaroni, junto a miembros del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (Distrito 5). No faltaron las emociones y los recuerdos sobre la ciudad compartidos entre vecinos/as y profesionales.

En esta muestra, curada por Nicolás Fernández Rubio, se condensan un conjunto de imágenes de Belén de Escobar. Podrá ser visitada hasta el 15 de octubre, de lunes a viernes de 8 a 16 hs.