El Día del partido de Escobar se pasa del 8 al 9 de octubre: habrá un fin de semana XXL y entrada sin costo a la Fiesta de la Flor

El 8 de octubre se cumple el 67º aniversario del partido de Escobar, pero este año las celebraciones y el asueto administrativo se trasladarán al viernes 9. De esta manera, junto con el feriado nacional del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, habrá un fin de semana XXL. Además, durante el viernes 9, los vecinos y vecinas podrán ingresar sin costo a la Fiesta Nacional de la Flor, presentando en la boletería del Predio Floral el DNI que acredite residencia en el distrito.

Durante esa jornada permanecerán cerradas las dependencias municipales y se suspenderán las clases en las escuelas públicas y privadas del distrito.

Por su parte, funcionarán con normalidad las guardias de 24 horas de las Unidades de Diagnóstico Precoz, del Polo Sanitario Dr. Horacio Canesi (Sarmiento 41, Matheu) y de los CAPS Juan Carlos Selles (Ing. Pablo Marín entre Islas Malvinas e Hipólito Yrigoyen, Garín), Dra. Marta Velazco (calle Nº 119 y Colectora Este, Loma Verde) y Juana Azurduy (Perales y Azucenas, Belén de Escobar). En tanto, la recolección de residuos y de ramas mantendrá su frecuencia habitual.