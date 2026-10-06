José Luis Pérez, nuevo director del Hospital Erill: “Estamos reforzando la articulación Provincia-Municipio ante la creciente demanda del sistema público de salud”

José Luis Pérez fue designado como nuevo director del Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Enrique Erill” de Belén de Escobar. El profesional asume con el objetivo central de potenciar la capacidad de respuesta asistencial y absorber el continuo incremento de pacientes que recurren a la red pública en el distrito, donde la atención en guardias de ese hospital creció un 60% en el último año. “Mi meta es optimizar los recursos materiales y humanos para volcarlos en una mejor atención de nuestros pacientes, sobre todo en estos tiempos de mayor demanda por gente que perdió su prepaga u obra social. En ese sentido, estamos reforzando la articulación Provincia-Municipio en beneficio de la población de Escobar”, destacó Pérez.

El nuevo director cuenta con una amplia trayectoria en la función pública local, habiéndose desempeñado previamente como subsecretario de Salud de la Municipalidad de Escobar y como director asociado y financiero del propio centro de salud bonaerense.

Actualmente, el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Enrique Erill” cuenta con 155 camas de internación, de las cuales 8 pertenecen a la Terapia Intensiva de adultos, 12 a Neonatología y 20 a Maternidad. En el centro de salud se realizan más de 7.600 consultas mensuales entre guardias y consultorios externos, además de 190 cirugías programadas en el mismo período. Su planta de personal sanitario está integrada por 168 médicos y médicas, y 195 enfermeros y enfermeras.

El intendente Ariel Sujarchuk se reunió con el flamante director y valoró su designación. “Todos los días vemos cómo -debido a la crisis económica- miles de familias se suman al sistema público de salud, sobrecargando la atención. Frente a esta realidad, el Estado debe reaccionar con eficiencia. Con la premisa de pensar, planificar y progresar, vamos a profundizar el trabajo de complementación entre el Hospital Provincial Erill y nuestros 37 centros de salud municipales para asegurar que cada vecino y vecina de Escobar reciba la atención médica que necesita”.