La Fiesta de la Flor suma a Felipe Pigna con Saborido, un megaevento de cervezas y más shows en vivo

Escobar empezó a vivir su momento más importante del año con la 63ª Fiesta Nacional de la Flor, que sigue desplegando una agenda cultural y de entretenimiento para toda la familia. A lo largo de esta semana, el evento tendrá la presentación especial de Felipe Pigna junto a Pedro Saborido, un megaevento dedicado a la cerveza y una amplia grilla de espectáculos en vivo.

Durante todas las jornadas, hasta el 12 de octubre, el escenario Campanario, ubicado dentro del Predio Floral (Mateo Gelves 1050), será el punto de encuentro donde los artistas locales compartirán su música con el público. En este sentido, el miércoles 7 y el jueves 8 la grilla incluye las actividades de la Semana de las Artes, el viernes 9 se presentarán los Coros y Orquestas Municipales, mientras que el domingo 11 tocará la Banda Sinfónica Municipal.

En tanto, el lunes 12 a las 16 horas, el historiador Felipe Pigna con el humorista Pedro Saborido presentarán la charla «Historias Argentinas – Parte 2». Las entradas para disfrutar de esta y todas las actividades del Predio Floral se pueden adquirir en la boletería o a través de www.escobar360.gob.ar/fnf.

Por su parte, la Fiesta de la Cerveza se llevará a cabo en las instalaciones ubicadas enfrente al predio principal, con entrada libre y gratuita, y contará con su propia programación artística. El viernes 9 se presentarán Blues Motel, Sobrios y Farsantes, AR82, Yuyos y Moss. El sábado 10 tocarán la Orquesta Alemana Die Lustigen Musikanten, el Ballet Alemán Willkommen, Que Suene Cumbia y Grupo Play.

La grilla continuará el domingo 11 con Aveluz, Rushlight, Machy Madco y amigos, Caballero Místico, Fughu, Ecos de Pink Floyd y el tributo a Queen a cargo de Reina Madre. El cierre del festival será el lunes 12 con la Fiesta Retro de Martín Penna, Malbec, Cómplices, Rencor, La Bitrola y Sucio Sheriff.