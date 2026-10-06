Continúan las obras de renovación de veredas en el centro de Belén de Escobar

La Municipalidad sigue adelante con la renovación de veredas en el centro de Belén de Escobar. Los trabajos integrales abarcan 3.580 metros cuadrados e incluye nuevas baldosas, rampas accesibles y senderos podotáctiles, texturas en relieve que permiten a las personas con discapacidad visual orientarse y desplazarse de manera más segura.

Las tareas se realizan sobre la avenida Tapia de Cruz, entre Hipólito Yrigoyen y San Lorenzo, y comprenden además reparaciones parciales en la calle Mitre, entre Tapia de Cruz y Dr. Travi. Las intervenciones incluyen el retiro de las veredas deterioradas, la reconstrucción de los contrapisos donde resulta necesario y la colocación de baldosas graníticas de 40×40 centímetros.

También contempla la adecuación de niveles y pendientes, la ejecución de albañales para mejorar el escurrimiento pluvial y la construcción de rampas accesibles con baldosas podotáctiles guía y de alerta.

“Era una obra que los vecinos y vecinas venían pidiendo desde hacía tiempo. Por esta zona circulan muchas personas mayores, estudiantes y familias, y el estado de las veredas generaba dificultades. Estas mejoras permiten transitar de una manera más segura y accesible”, expresó la intendenta interina, Verónica Sabena. Además, destacó la importancia de los trabajos en los sectores cercanos a establecimientos educativos: “En los horarios de entrada y salida hay una circulación muy importante, por eso era fundamental intervenir este sector y mejorar las condiciones para quienes lo transitan todos los días”.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $805.710.683,83. Los nuevos contrapisos se ejecutan en hormigón, con un espesor mínimo de 10 centímetros, malla electrosoldada y una lámina de polietileno de 200 micrones.