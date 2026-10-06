Comenzó la 63° Fiesta Nacional de la Flor: una cita con la mejor floricultura del país y grandes espectáculos

Escobar empezó a vivir su momento más importante del año con la inauguración oficial de la 63ª Fiesta Nacional de la Flor. El acto fue encabezado por el intendente Ariel Sujarchuk, quien destacó la vigencia de la exposición floral más grande de sudamérica y su rol fundamental para el sector de la floricultura.

“La Fiesta de la Flor es de todos, no es patrimonio de ninguna bandera política, es de todos aquellos que queremos, amamos y respetamos Escobar. Tuvimos la decisión de entender que esto es parte de nuestro activo cultural, es parte de nuestro patrimonio como ciudad y es parte de un activo económico. Muchos productores vinieron a traer sus productos, con enorme esfuerzo económico pero también con una gran esperanza, para hacer esa diferencia que no lograron hacer durante el año”, afirmó Sujarchuk.

El jefe comunal cortó la tradicional cinta inaugural acompañado por el presidente de la Asociación Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose; el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; y la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, con quienes recorrió los pabellones del predio.

El ministro Javier Rodríguez aseguró que “Para la provincia de Buenos Aires es un orgullo acompañar la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. Sabemos que la situación económica es difícil y los productores están en un momento complicado, pero impulsamos estos eventos para generar oportunidades de venta, apoyar a los emprendedores y reactivar la economía local ”

También estuvieron presentes los embajadores Yoshitaka Hoshino (Japón) y Chong Hwa Lee (Corea del Sur); la viceembajadora de Israel, Anna Keinan; el encargado de Negocios de la Embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto; el obispo de la Diócesis Zárate-Campana, Pedro María Laxague; y el delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Darío Cingolani.

La 63ª edición cuenta con 90 viveristas expositores, 25 viveristas vendedores, 45 stands comerciales, 23 propuestas gastronómicas y un parque de diversiones. También ofrece talleres temáticos y actividades para toda la familia, además de una programación artística con figuras como Los Manseros, David Lebón, Pedro Aznar y Fito Páez, que fue posible gracias al apoyo de un importante grupo de empresas privadas.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el reconocimiento al embajador de Japón por el 140° aniversario de la llegada de la primera familia japonesa que emigró a nuestro país.

“Esta es la exposición profesional de producción más importante de la Argentina, donde se presentan los nuevos productos del mercado mundial. Los invito a que vengan a disfrutar de toda una semana de fiesta en Escobar, con el tradicional desfile de carrozas y la elección de los embajadores”, expresó Tetsuya Hirose

Como en cada edición de la Fiesta Nacional de la Flor, entre sus actividades destacadas se encuentran el tradicional Desfile de Carrozas, que se realizará el sábado 10 a las 19 horas sobre la avenida Tapia de Cruz, y la elección de embajadores y embajadoras, prevista para el domingo 11 a las 16 horas en el Carrillón del Predio Floral.

Este año la flor representativa es la Alstroemeria, generalmente llamada “lirio del campo”, un género con alrededor de 120 especies, oriunda principalmente de regiones frescas y montañosas en los Andes. La planta es perenne, cada tallo tiene un follaje de pocas hojas y termina en una umbela de 3 a 10 flores de seis pétalos.

La exposición permanecerá abierta hasta el lunes 12 de octubre inclusive, de 9 a 19 horas de domingo a jueves, y hasta las 20 horas los viernes, sábados y feriados. El viernes 9 la entrada será gratuita para todas las personas residentes en el partido de Escobar.