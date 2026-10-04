La Municipalidad inhabilitó al joven que se filmó a más de 100 km/h y chocó en Loma Verde

La Agencia Municipal de Tránsito y Transporte labró un acta por cuatro infracciones, la camioneta fue secuestrada y el conductor quedó inhabilitado preventivamente tras una resolución cargada en el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT).



La Municipalidad de Escobar inhabilitó preventivamente para conducir a un joven de 20 años, con domicilio en Maquinista Savio, que el pasado domingo 27 de septiembre, alrededor de la 1 de la madrugada, protagonizó un accidente en la calle Boote, en Loma Verde. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, se lo escucha decir en un video difundido en redes sociales.



El conductor perdió el control de la camioneta al llegar a una curva, en la intersección con la calle El Jacarandá, y chocó contra un poste del tendido eléctrico. Sus dos ocupantes no sufrieron heridas de gravedad.



Tras el hecho, la Subcomisaría de Loma Verde solicitó a la Dirección de Tránsito constatar si el vehículo tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente. A partir de esa intervención, y con el análisis del material fílmico difundido en redes y de las fotografías del lugar y del vehículo, personal municipal labró de oficio, el 1 de octubre, un acta de contravención por cuatro infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449:





No acatar las señales fijas (art. 36): en el lugar hay una señalización de velocidad máxima de 40 km/h y, según el registro audiovisual, el vehículo circulaba a 140 km/h.

Maniobras caprichosas (art. 48, inc. d): en las imágenes se observa que sobrepasaba a otros vehículos en una curva y a gran velocidad, poniendo en riesgo a terceros.

Uso de teléfono celular mientras conducía (art. 48, inc. x): manejaba utilizando el celular y filmando el recorrido.

Circular con la VTV vencida (art. 34).





Además, la camioneta fue secuestrada y permanece en la Subcomisaría de Loma Verde, a disposición de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, que interviene en la causa por lesiones culposas.

Cómo sigue el proceso



El conductor aún no se presentó en la sede de la Secretaría Contravencional para completar el trámite. Ante esta situación, se dictó una resolución interlocutoria que dispuso su inhabilitación preventiva, que fue cargada en el RUIT y ya figura en la aplicación Mi Argentina.



Cuando se presente, deberá entregar su licencia de conducir y podrá realizar su descargo. Luego se dictará la resolución definitiva, que determinará la multa y el tiempo de inhabilitación correspondiente.



Mientras tenga infracciones pendientes de resolución, tampoco podrá realizar trámites como la renovación de la licencia ni la transferencia del vehículo.



Link del video que circula en redes sociales: https://www.dropbox.com/scl/fi/yd2ckj0km6vpph2mhykdi/02-10-2026-Video-Accidente-Auto.mp4?rlkey=766bridii84yfu39fz8s92z1u&st=ger8h5dx&dl=0