Escobar impulsa nuevos proyectos para fortalecer la protección y el bienestar animal

El intendente Ariel Sujarchuk se reunió con representantes de organizaciones y entidades vinculadas a la protección animal para compartir una serie de proyectos de ordenanza destinados a fortalecer las políticas de bienestar y tenencia responsable en el distrito. El encuentro se realizó en la Sala B del Teatro Seminari y tuvo como objetivo generar un espacio de presentación, debate e intercambio sobre estas temáticas.

Uno de los proyectos propone crear un Régimen Integral de Protección y Bienestar Animal, con obligaciones para quienes tienen animales a su cargo y nuevas herramientas para prevenir y sancionar el maltrato y el abandono. También establece un régimen de faltas y sanciones y promueve el trabajo articulado con organizaciones e instituciones vinculadas a la protección animal.

Otra de las iniciativas propone declarar a Escobar como Distrito favorable a los Espacios Amigables con Animales de Compañía (Pet Friendly). La adhesión será voluntaria para comercios, establecimientos gastronómicos, turísticos, culturales, recreativos y de servicios, que podrán incorporarse a un registro municipal e identificarse mediante una señalética oficial. Además, se establecen pautas de convivencia y tenencia responsable para quienes concurran con sus animales.

También se impulsa un régimen de columbarios conjuntos para personas y animales de compañía. Los columbarios son espacios o estructuras con nichos destinados a conservar urnas con cenizas. La propuesta busca regular el depósito conjunto de restos cremados de personas y animales de compañía en espacios especialmente destinados a tal fin.

A su vez, se propone crear un Sistema Municipal de Identificación Sanitaria Animal (I.S.A.), que permitirá registrar e identificar individualmente a perros y gatos, vincularlos con sus responsables y desarrollar progresivamente una historia sanitaria digital. El sistema también facilitará la restitución de animales extraviados y aportará información para fortalecer las políticas de prevención y control de zoonosis.

Asimismo, la iniciativa promueve la creación del Registro Municipal de Perros Gerontes y/o con Discapacidad en Adopción para favorecer a los animales que enfrentan mayores dificultades para conseguir un hogar permanente. Para incentivar la adopción responsable, se otorga un descuento del 50% en la Tasa por Servicios Generales durante seis meses para el titular del inmueble que adopte a un perro registrado, beneficio que perderá vigencia ante cualquier situación de maltrato, abandono o falta de cuidados adecuados.

Finalmente, se impulsa un Programa Municipal de Rescate, Tránsito y Adopción Responsable de Perros y Gatos, destinado a organizar la atención de animales en situación de abandono, extravío, riesgo, enfermedad o vulnerabilidad. El programa contempla la articulación con personas rescatistas, hogares de tránsito, organizaciones de protección animal y profesionales veterinarios, así como la creación de un Portal Web Municipal de Protección Animal para registrar animales perdidos o encontrados, facilitar su reencuentro con sus familias y difundir aquellos que estén disponibles para adopción. Cuando no sea posible localizar a sus responsables, se prevé un circuito de adopción responsable con evaluación sanitaria y seguimiento.

«Con esta normativa audaz e implacable contra la crueldad, Escobar vuelve a marcar el rumbo en la Provincia al consolidar la legislación de bienestar animal más moderna del país, aplicando severas multas y clausuras a quienes ejerzan maltrato», expresó Sujarchuk.