Falleció Mirtha Dechima: Profundo dolor en la comunidad

La noticia conmocionó tanto a la comunidad educativa como al pueblo todo, ya que se trata de una mujer que dedicó más de la mitad de su vida, no solo a la docencia sino también a la función pública.

Su fallecimiento, a los 82 años, ocurrió esta madrugada, mientras dormía. La siempre recordada ex directora de la Escuela N°7 de El Cazador, fue maestra en la Primaria la Nº6 de Matheu, en la Escuela Nº5 de Garín y en la escuela Nº13 de Maschwitz, y ocupó distintos cargos en el Consejo Escolar de Escobar. Pero fue, sin lugar a dudas, en la «escuelita 7 del barrioparque El Cazador donde dejó su huella imborrable». Querida y respetada por docentes, alumnos y padres.

Prolija, frontal y honesta. No escatimó retos o reclamos, como tampoco gestos de amor. Vaya nuestro cariño y pésame a su esposo, hijos, nietos, amigos y la comunidad toda, que no la olvidará.

Sus restos serán velados de 17 a 22 horas, en Sepelios Norte- Bernardo de Irigoyen 253 de Belén de Escobar- Mañana viernes a las 10.30 serán trasladados al Cementerio Privado Arbolada, ubicado en República de Paraguay, esquina Islandia, para su descanso final.

Realidades agradece por la nota a Graciela Zorrilla de Escobar a Diario