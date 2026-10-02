Clausuraron un predio en El Cazador por funcionar sin habilitación

El Municipio clausuró preventivamente un predio ubicado en las calles Gnemmi y El Greco, en Belén de Escobar. El operativo se realizó el 28 de septiembre, a partir de reclamos de vecinos por la presencia de animales en la vía pública, y contó con la participación del Comando de Patrulla Rural, personal de la Policía Montada de la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Inspección de Bromatología.

Durante la inspección se constató que en el lugar funcionaba un pensionado de caballos sin habilitación municipal y en condiciones generales precarias. Además, se labró el acta de contravención correspondiente y se dispuso la clausura preventiva para que cese dicha actividad no habilitada y para prevenir nuevas situaciones de equinos sueltos en el espacio público. Sin embargo, no se detectaron indicios de maltrato animal ni equinos enfermos.

Los animales no fueron secuestrados ni trasladados de la propiedad. La medida adoptada busca imposibilitar la continuidad de actividades comerciales, manteniendo la posibilidad de acceso de forma exclusiva para las tareas de resguardo, alimentación y cuidado de los animales, así como la protección del patrimonio del inmueble. Cabe señalar que no se podrá realizar ningún otro tipo de actividad en el sitio hasta tanto se regularice completamente la situación ante la Secretaría Contravencional de Escobar, autoridad que dispondrá los pasos a seguir.