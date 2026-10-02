SE APROBÓ EN DIPUTADOS EL PROYECTO DE LEONARDO MORENO PARA PROTEGER A LOS BONAERENSES FRENTE AL SOBREENDEUDAMIENTO

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley impulsado por el diputado Leonardo Moreno, y trabajado junto a sus pares Juan Malpeli y Sofía Vanelli para fortalecer la protección de las personas que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.

La iniciativa modifica la Ley 13.133 y amplía los mecanismos de defensa frente a las dificultades para afrontar deudas y las prácticas abusivas de cobranza. Durante la misma sesión, también fueron aprobados otros tres proyectos de legisladores bonaerenses vinculados a la misma problemática.

“Mientras Milei endeuda, nosotros trabajamos para proteger a las familias”, afirmó Moreno.

El proyecto, que el legislador viene trabajando desde 2024, responde a una realidad que golpea cada vez con más fuerza a los hogares bonaerenses: 6 de cada 10 tomaron algún tipo de crédito a través de bancos, tarjetas, billeteras virtuales u otros proveedores para afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos, servicios y alquileres, o incluso para cancelar deudas anteriores.

“El crédito dejó de ser una alternativa excepcional y pasó a convertirse en la única forma de llegar a fin de mes”, señaló Moreno. En la Provincia, el 40% de los hogares endeudados destina más de la mitad de sus ingresos al pago de sus deudas, el 26,8% de las personas endeudadas registra atrasos y el 20,3% del monto total de los créditos se encuentra en mora.

“Pero el problema no termina en los números. El sobreendeudamiento también impacta sobre la vida cotidiana, las relaciones familiares y la salud mental. La angustia, el estrés y la desesperación de no encontrar una salida se suman al peso de una deuda que muchas veces comenzó para poder comer, pagar un alquiler o comprar un medicamento. En ese contexto, las amenazas y el hostigamiento durante los procesos de cobranza agravan todavía más una situación que ya es más que crítica”, expresó.

Para Moreno, esta realidad es inseparable de las políticas económicas implementadas a nivel nacional. “Milei endeuda al país y lleva adelante un modelo económico que obliga a cada vez más familias a recurrir al crédito para cubrir sus necesidades básicas”, sostuvo.

“Cuando una persona tiene que endeudarse para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos o pagar una deuda anterior, el problema no es individual. Es el reflejo del modelo económico impulsado por Milei, Macri y Sturzenegger. Por eso impulsamos este proyecto: para que las familias puedan ordenar su situación y salir de la deuda sin perder sus derechos”, afirmó el diputado.

La iniciativa establece mayores resguardos frente a amenazas, hostigamiento y otras prácticas abusivas de cobranza, y busca que las personas sobreendeudadas puedan defender sus derechos y contar con mecanismos para ordenar sus obligaciones.

“En Argentina, las familias se endeudan para pagar una deuda, comprar comida o medicamentos y, encima, después tienen que soportar el hostigamiento de quienes vienen a cobrarles. No podemos naturalizar que una persona que ya está atravesando una situación desesperante sea perseguida, amenazada o maltratada. Nuestra responsabilidad es estar del lado de quienes están sufriendo y darles herramientas para que cumplan con sus obligaciones y salir adelante”, remarcó Moreno.

Con esta media sanción, el proyecto continuará su recorrido en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, donde deberá ser tratado para avanzar hacia su eventual sanción definitiva.

La aprobación se suma a otros 18 proyectos de autoría de Leonardo Moreno aprobados durante la misma sesión, como parte de la agenda legislativa que el diputado desarrolla en representación del pueblo de Escobar.